لإيجاد الحلول الداعمة لتعزيز التملّك.. "الحقيل" يدشّن مبادرة "أقل هامش ربح تمويلي"

وأوضح "بن ماضي" أن الصندوق يتيح للمستفيد بجانب أقل هامش ربح تمويلي 2.59٪ الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية الأخرى لمنتجيّ "البناء الذاتي" و"الوحدات السكنية تحت الإنشاء"، ومن أبرزها الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" الذي يُمكن المستفيد التملك بقسط يساوي قيمة الدعم السكني وبحد أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة التي تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.