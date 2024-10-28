لإيجاد الحلول الداعمة لتعزيز التملّك.. "الحقيل" يدشّن مبادرة "أقل هامش ربح تمويلي"

دشّن وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" الذي يصل إلى 2.59٪ لمستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وتأتي مبادرة الحل التمويلي أقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل يصل إلى 2.59٪ تلبية لمتطلبات وتطلعات مستفيدي "سكني" لتملك منازلهم بأقل تكلفة تمويلية وذلك لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي: "إن مبادرة الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59٪ تأتي للمرة الثانية على التوالي تلبية لطلبات مستفيدي "سكني" بهدف إيجاد الحلول التمويلية الداعمة لتعزيز فرص التملّك، لافتًا إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة مع مصرف الراجحي ولفترة محدودة.
وأشار إلى أن المبادرة تؤكد السعي الدائم والجهود المتواصلة لدعم وتحسين قدرة مستفيدي "سكني" على تملك السكن الملائم بحلول ومزايا تمويلية متنوعة تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان, مشيرًا إلى أن الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي ومعالجة التحديات التمويلية لتسهيل رحلة تملّك الأسر السعودية للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية.
وأوضح "بن ماضي" أن الصندوق يتيح للمستفيد بجانب أقل هامش ربح تمويلي 2.59٪ الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية الأخرى لمنتجيّ "البناء الذاتي" و"الوحدات السكنية تحت الإنشاء"، ومن أبرزها الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" الذي يُمكن المستفيد التملك بقسط يساوي قيمة الدعم السكني وبحد أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة التي تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية للمرة الثانية على التوالي يطلق مبادرة الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" يصل إلى 2.59%، حيث أطلق المبادرة للمرة الأولى في سبتمبر 2023 ومكّن حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 18.5 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم.