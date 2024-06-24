"شركة أريب المالية" تُوقّع اتفاقية تطوير مع "شركة مغنى التميز العقارية" لتطوير مشروع "واجهة مغنى أريب"

ويهدف مشروع "واجهة مغنى أريب" إلى إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات يمتد بمساحة تتجاوز ال 30 ألف متر مربع، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على العقارات النوعية في العاصمة السعودية. كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على طريق الثمامة، الذي يعتبر نقطة وصل رئيسية بين عدة طرق حيوية مثل طريق المطار، طريق الدمام، الدائري الشمالي.