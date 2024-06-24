"شركة أريب المالية" تُوقّع اتفاقية تطوير مع "شركة مغنى التميز العقارية" لتطوير مشروع "واجهة مغنى أريب"

وقعَّت "شركة أريب المالية"، الشركة الرائدة في إدارة الأصول، شركة مُرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم 30-08119 اتفاقية تطوير مع شركة "مغنى التميز العقارية"، شركة متخصصة في التطوير العقاري؛ لتطوير مشروع "واجهة مغنى أريب".
تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية "شركة أريب المالية" للمساهمة في تطوير القطاع العقاري، وتقديم فرص استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية، كما تعكس التزام الشركة بتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع العقاري، وتقديم مشاريع نوعية تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين.
ويهدف مشروع "واجهة مغنى أريب" إلى إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات يمتد بمساحة تتجاوز ال 30 ألف متر مربع، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على العقارات النوعية في العاصمة السعودية. كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على طريق الثمامة، الذي يعتبر نقطة وصل رئيسية بين عدة طرق حيوية مثل طريق المطار، طريق الدمام، الدائري الشمالي.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع "واجهة مغنى أريب" في تعزيز مكانة مدينة الرياض كمركز اقتصادي، وأن يوفر فرص عمل جديدة ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما يعكس المشروع التزام الشركتين بتطوير مشاريع عقارية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن "شركة مغنى التميز" هي شركة تطوير عقاري وطنية تُعــنى بتقديم كافة الخدمات العقارية السكنية والتجارية والمكتبية وذلك من خلال فريق متخصص من المهندسين والمصممين الذين يعملون لصناعة مفهوم جديد وفريد للمشاريع.
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