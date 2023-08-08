الوطنية للإسكان NHC تتيح الحجز والبيع لـ 3 مشاريع سكنية جديدة في ضاحية خزام شمال الرياض

أطلقت الوطنية للإسكان NHC ثلاثة مشاريع سكنية في ضاحية خزام الواقعة في شمال العاصمة الرياض، والتي ستوفر أكثر من 745 وحدة سكنية جديدة ممتدة على مساحات تتجاوز 103 آلاف م2، والمُصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تأتي هذه المشاريع ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين وتلبية احتياج جميع المدن بالمملكة بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص