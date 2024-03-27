‏حادث مروري على طريق الطائف الباحة يخلف 3 إصابات ويستنفر مستشفى القريع بني مالك

أعلن مستشفى القريع ببني مالك عضو التجمع الصحي بالطائف قبل مغرب اليوم، حالة استنفار عقب ورود بلاغ عن وقوع حادث مروري على طريق الطائف الباحة السياحي، نتج عنه عدد 3 إصابات تم استقبالهم بطوارئ المستشفى.