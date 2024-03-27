‏حادث مروري على طريق الطائف الباحة يخلف 3 إصابات ويستنفر مستشفى القريع بني مالك

أعلن مستشفى القريع ببني مالك عضو التجمع الصحي بالطائف قبل مغرب اليوم، حالة استنفار عقب ورود بلاغ عن وقوع حادث مروري على طريق الطائف الباحة السياحي، نتج عنه عدد 3 إصابات تم استقبالهم بطوارئ المستشفى.
وقال مدير المستشفى رشيد بن مساعد المالكي لـ"سبق": عند وصول البلاغ جرى استدعاء الأخصائيين واستعداد كامل بالطوارئ لاستقبال مثل هذه الحالات وقامت الطواقم الطبية، باستقبال المصابين؛ حيث أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تنويم حالتين وخروج حالة واحدة بعد تقديم العلاج اللازم.
وشكر "المالكي" جميع الزملاء على تعاونهم والعمل وقت الإفطار، حيث لم يتوقفوا في أداء واجبهم من أجل إنقاذ حياة المصابين وتقديم الخدمة الطبية المميزة لهم.