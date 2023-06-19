تحديثات نظام الوساطة العقارية على طاولة اجتماع مجلس إدارة هيئة العقار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثالث والعشرين برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.
واطلّع المجلس في مستهلّ اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على الخطة التنفيذية للتسجيل الأول للتسجيل العيني للعقار في حي الفلاح ولباقي مناطق ومدن المملكة، كما اطلّع المجلس على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.
واستعرض المجلس تقرير الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.
وحضر الاجتماع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية، وممثلو القطاع الخاص.