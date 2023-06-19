تحديثات نظام الوساطة العقارية على طاولة اجتماع مجلس إدارة هيئة العقار

واطلّع المجلس في مستهلّ اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على الخطة التنفيذية للتسجيل الأول للتسجيل العيني للعقار في حي الفلاح ولباقي مناطق ومدن المملكة، كما اطلّع المجلس على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.