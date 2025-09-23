محمد العجلان: اليوم الوطني.. اقتصاد متين ورؤية طموحة

وأوضح أن هذا التطور أثمر عن استقطاب 660 شركة عالمية لاتخاذ المملكة مقرًا إقليميًا، في دلالة واضحة على الثقة الدولية في بيئة الأعمال المحلية، فضلًا عن استمرار النمو الاقتصادي بخطى ثابتة، حيث بلغت إيرادات النفط عام 2024م نحو 1.01 تريليون ريال، مع توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 تريليونات ريال في 2025م، مدفوعًا بالمشاريع العملاقة في مختلف المناطق. كما لفت العجلان إلى القفزة النوعية في توطين الصناعات وزيادة نسبة المحتوى المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت 100 مليار ريال في 2024م، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة بيئة الأعمال السعودية.