إمام "درانسي" لـ"سبق": بوفاة المفتي آل الشيخ فقدت الأمة قامة شرعية كبرى ومصدر إشعاع علمي

في كلمة مؤثرة، نعى الشيخ نور الدين محمد طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي في مدينة درانسي شمال باريس، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء –رحمه الله–، مؤكدًا أن وفاته تمثل خسارة كبيرة للأمة الإسلامية برحيل أحد أعلام العلم والورع والصلاح.