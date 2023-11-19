"التويجري" يناشد في اليوم العالمي للطفل: أنقذوا أطفال غزة

تشارك المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، المجتمع الدولي، الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يوم غدٍ الاثنين، تحت شعار "كل طفل.. كل شيء على ما يرام".
يأتي ذلك بغرض تكثيف التوعية بأهمية حماية الأطفال من العنف والاستغلال، خصوصًا أثناء الأزمات.
وكذلك الحفاظ على صحتهم وتقديم التغذية الجيدة لهم، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لهم، فضلاً عن تنفيذ الإجراءات الوقائية لوقايتهم من الأمراض.
وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ في بيانٍ أورده لـ"سبق"، أهمية هذه التظاهرة في وضع حد للانتهاكات المتزايدة لحقوق الأطفال، خصوصًا حقهم في الحماية والتعليم وتشجيعهم على الذهاب إلى المدرسة للحصول على أعلى مستوى تعليمي ممكن.
وتوفير بيئة تربوية سليمة ملائمة لهم، ووضع حد للاعتداء عليهم، وعدم تعريضهم للخطر، خاصة في النزاعات المسلحة؛ حيث يمنح القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق حماية خاصة للأطفال الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة ويواجهون جملة من المخاطر؛ إذ يحظى هؤلاء بالحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين.
وأضاف "التويجري"، أن احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليهما، لعام 1977.
وأوضح أنه رغم الحماية التي يمنحها القانون للأطفال، إلا أنهم لا يزالوا يتعرضون للقتل، مشيرًا إلى أن العالم بأسره رأى ما يتعرض له أطفال غزة من اعتداء إسرائيلي غاشم استشهد على إثره أكثر من 4324 طفلاً وإصابة الآلاف منهم، ما يحتّم مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين ومنهم الأطفال، والعمل على وقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي الإنساني.
وقال "التويجري": إن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، شكّلت لجنة خبراء قانونيين تعمل تحت مظلة المركز العربي للقانون الدولي الإنساني ــ التابع للمنظمة ــ لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات الإسرائيلية؛ بهدف رفعها إلى أعلى المستويات سواء كانت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو منظمات الأمم المتحدة وغيرها، من أجل الضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام الاتفاقيات والأعراف والمعاهدات الدولية.