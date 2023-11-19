"التويجري" يناشد في اليوم العالمي للطفل: أنقذوا أطفال غزة

وأوضح أنه رغم الحماية التي يمنحها القانون للأطفال، إلا أنهم لا يزالوا يتعرضون للقتل، مشيرًا إلى أن العالم بأسره رأى ما يتعرض له أطفال غزة من اعتداء إسرائيلي غاشم استشهد على إثره أكثر من 4324 طفلاً وإصابة الآلاف منهم، ما يحتّم مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين ومنهم الأطفال، والعمل على وقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي الإنساني.