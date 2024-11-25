"الضمان الصحي": الوثيقة الأساسية تغطي تكاليف جراحة السمنة بهذه الحالة

أكّد مجلس الضمان الصحي أن الوثيقة الأساسية للتأمين الصحي تغطي تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة، وذلك في حال تجاوزت كتلة الجسم 40 أو 35 مع وجود مضاعفات طبية.
وأوضح المجلس، في ردّه على استفسار أحد المستفيدين عبر قنواته الرسمية، أن التغطية تشمل العمليات، مثل التكميم، وفقاً لحد أقصى يبلغ 15 ألف ريال.
كما بيّن أن نسبة تحمُّل المستفيد تراوح بين 0% و20%، بحد أقصى 1000 ريال خلال مدة سريان الوثيقة.
يأتي هذا التوضيح ضمن جهود المجلس لتعزيز وعي المستفيدين بمزايا وثائق التأمين الصحي، وضمان استفادتهم من الخدمات الصحية المغطاة.