خلال 6 أشهر.. "المودة" تخدم أكثر من 34 ألف أسرة عبر 61 مبادرة

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل سيف الدين السمنودي، أن جمعية المودة استهدفت خلال النصف الأول من العام 2024م، صناعة أثر أعمق في حياة أكثر من 34 ألف أسرة عبر برامجها المتنوعة؛ لافتًا إلى أنه تم تمكين 523 امرأة مهنيًّا وحِرَفيًّا من خلال مركز مكرمة بنسبة تمكين اقتصادي 59%، كما تم تعزيز جودة الحياة الأسرية لـ10419" مستفيدًا ومستفيدة من خلال الدورات المقدمة عبر منصة العائلة؛ حيث بلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية 81%.