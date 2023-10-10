"الزارع" يفتتح معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع المعرض الذي أقامته إدارة التوجيه الطلابي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني عالمي".
وتجول المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ومساعديه والحضور على المعرض الذي شهد مشاركة ١٧ جهة حكومية وخاصة.
وأشاد "الزارع" بما شاهده في المعرض من تفاعل كبير من جميع الجهات، مشيراً إلى التطور الكبير الذي يشهده النظام الصحي في المملكة وخاصة تخصص الصحة النفسية والتي تعد من الأمور المهمة لصحة الإنسان بشكل عام.
ويضم المعرض عدداً من الجهات التي تقدم الاستشارات والنصائح النفسية والاجتماعية والتي تعزز من الصحة النفسية ومنها السلوك الإيجابي والطرق الصحيحة لتعزيزه ومنها، التوافق، والتكيف، والدافعية.