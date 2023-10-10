"الزارع" يفتتح معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

وأشاد "الزارع" بما شاهده في المعرض من تفاعل كبير من جميع الجهات، مشيراً إلى التطور الكبير الذي يشهده النظام الصحي في المملكة وخاصة تخصص الصحة النفسية والتي تعد من الأمور المهمة لصحة الإنسان بشكل عام.