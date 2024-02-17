مطالبات بمنح الطلبة إجازة خلال شهر رمضان أسوة بجامعة "سلطان"

ورأوا أن توجه جامعة الأمير سلطان، يعتبر صائبًا للتفرغ للصيام مع ترحيل المحاضرات إلى ما بعد العيد، وهذا أحد الحلول، بجانب أن هناك حلولًا أخرى قد تتخذها الجامعات ومدارس التعليم ومنها الدراسة "عن بُعد"، بشكل كامل.