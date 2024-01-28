معرض القاهرة للكتاب.. "سعوديون عاشوا في مصر" يجذب الأنظار في حضور سفير خادم الحرمين

وأشار مؤلف الكتاب إلى أنه اجتهد في كتابة محتوى ومادة الكتاب، واستغرق منه التنقيب عن المعلومات وقتاً طويلاً، إذ احتاج إلى مقابلة عدد كبير من الباحثين السعوديين والمصريين لتوثيق محتوى الكتاب، وإخراجه وصياغته في سياق علمي.