معرض القاهرة للكتاب.. "سعوديون عاشوا في مصر" يجذب الأنظار في حضور سفير خادم الحرمين

لفت كتاب "سعوديون عاشوا في مصر"، للإعلامي والكاتب السعودي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج، أنظار قراء ورواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك خلال حفل توقيعه وتدشينه الذي جرى أمس السبت، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر أحمد بن نقلي، وعدد من الشخصيات والكتاب والروائيين السعوديين والمصريين.
وأعرب السفير "نقلي" عن سعادته لحضور الحفل، مشيراً إلى أن الالتقاء الدائم بين المفكرين السعوديين والمصريين من خلال المناسبات الثقافية مثل معارض الكتاب والندوات وغيرها من الفعاليات والبرامج يعكس قوة الترابط الاجتماعي والإنساني والثقافي بين الشعبين الشقيقين، ويحمل بعداً تاريخياً للعلاقات السعودية المصرية الممتدة عبر التاريخ في مختلف المجالات.
ووصف السفير السعودي الكتاب بالذاخر بالمعلومات القيمة عن رواد سعوديين أثروا الحياة في مصر، كما امتاز بالطرح المتميز السلس، والذي صيغ بطريقة رائعة بقلم مؤلفه وصاحبه عامل المعرفة أحمد العرفج.
وتصف فكرة الكتاب حجم الترابط الاجتماعي بين المملكة ومصر من خلال أبرز الرواد والأسماء السعوديين الذين عاشوا في مصر، وأثروا فيها.
وبين "العرفج" أن العلاقة بين البلدين نسجت من خلال هؤلاء الرواد في عدد من المسارات، أبرزها: المسار الدبلوماسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والفني، والرياضي.
وأشار مؤلف الكتاب إلى أنه اجتهد في كتابة محتوى ومادة الكتاب، واستغرق منه التنقيب عن المعلومات وقتاً طويلاً، إذ احتاج إلى مقابلة عدد كبير من الباحثين السعوديين والمصريين لتوثيق محتوى الكتاب، وإخراجه وصياغته في سياق علمي.
واستعرض "العرفج" بعض الصعوبات التي لاقاها خلال البحث عن المعلومات، مثل تضارب الأقاويل، إلا أن التزامه بالمنهج العلمي السليم مكنه من إخراج الكتاب في صورته الحالية، لافتاً إلى أنه قابل للتعديل والاستدراك في حال وجود ملاحظات.