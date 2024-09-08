بتوجيه من القيادة.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي الرئيس المصري بالقاهرة

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له، وتمنياتهما -حفظهما الله- لحكومة وشعب مصر دوام الرقي والتقدم والازدهار.