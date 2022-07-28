بالصور: فندقٌ تَحَول إلى قصر.. ما الذي تعرفه عن "الإليزيه"؟

يُعتبر قصر الإليزيه المقر الرسمي للرؤساء الفرنسيين منذ عام 1848م؛ إلا أن الطريف في ذلك أن القصر الذي شُيد قبل 3 قرون من الزمان لم يكن الغرض منه أن يكون قصرًا للرؤساء؛ بل فندقًا ومقرًّا لإقامة كونت إيفرو المسمى هنري دو لاتور دو فيرنيي، وأطلق عليه حينئذ فندق إيفرو.