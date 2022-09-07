"الزهراني": الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية يُثري القانون ويخلق فرصًا وظيفية

وتابعت: سيخلق ذلك فرص عمل للخريجين من تخصصات القانون، وأيضًا سيُخفِّض مدة التدريب للحصول على رخصة المحاماة؛ لتصبح عامَيْن بدلاً من ثلاثة أعوام. كما لا يمكن لغير المرخصين الترافع مثلما كان سابقًا، بل فقط للمرخَّص لهم.