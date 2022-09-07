"الزهراني": الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية يُثري القانون ويخلق فرصًا وظيفية

أشادت المحامية أسماء الزهراني بالخطوة التي اتخذتها وزارة العدل حول إقرار اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية، وأكدت أن ذلك سينعكس على جودة التقاضي، ويخلق فرصًا وظيفية لخريجي القانون.
وقالت "الزهراني": إقرار وزارة العدل اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية خطوة صحيحة، ينعكس أثرها على جودة التقاضي والاستشارات القانونية في السعودية.
وأضافت: سيُثري ذلك حصيلة القانون الدولي لدى المختصين بالمجال، ويخلق بيئة تنافسية بما لها من أثر إيجابي على مهنة المحاماة، وكل منتسب لمرفق عدلي أو قانوني.
وتابعت: سيخلق ذلك فرص عمل للخريجين من تخصصات القانون، وأيضًا سيُخفِّض مدة التدريب للحصول على رخصة المحاماة؛ لتصبح عامَيْن بدلاً من ثلاثة أعوام. كما لا يمكن لغير المرخصين الترافع مثلما كان سابقًا، بل فقط للمرخَّص لهم.