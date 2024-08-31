إحداهما كانت متجهة إلى جدة.. تأخيرات في الرحلات الجوية بباكستان بسبب "أسنا"

واجه عديدٌ من الرحلات الجوية من كراتشي إلى وجهات محلية ودولية، تأخيرات بسبب ظروف الطقس السيئ، الناجم عن إعصار "أسنا".
وتأخرت ثلاث رحلات للخطوط الجوية الدولية الباكستانية من كراتشي إلى إسلام أباد لأكثر من سبع ساعات، ومن إسلام أباد إلى كراتشي لمدة أربع ساعات، ومن كراتشي إلى مولتان لمدة أربع ساعات، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.
كما تضرّرت رحلات جوية دولية بشكلٍ مماثلٍ، حيث تأخرت رحلة لشركة طيران خاصّة من كراتشي إلى جدة لمدة ثماني ساعات.
ووفق "الألمانية" عزت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية التأخيرات، إلى ظروف الطقس السيئ بمختلف أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية قد تحدثت، في وقتٍ سابقٍ، عن أن إعصار "أسنا" الذي تشكّل فوق الهند، وصل إلى باكستان حيث اشتدت قوته.