إحداهما كانت متجهة إلى جدة.. تأخيرات في الرحلات الجوية بباكستان بسبب "أسنا"

وتأخرت ثلاث رحلات للخطوط الجوية الدولية الباكستانية من كراتشي إلى إسلام أباد لأكثر من سبع ساعات، ومن إسلام أباد إلى كراتشي لمدة أربع ساعات، ومن كراتشي إلى مولتان لمدة أربع ساعات، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.