الأحكام والسوابق القضائية على منصة مجانية واحدة.. شاب سعودي ابتكرها وهذه أهدافها وفوائدها

ويبقى السؤال: ما الفائدة التي ستعود على المجتمع من تلك المنصة؟ وهنا يقول مبتكرها: "ستيسر المنصة على كافة الأفراد سواء كانوا المتقاضين أنفسهم، أو محاميهم، وكذلك منسوبو الإدارات القانونية في المنشآت والجهات الحكومية، بحيث يكون بإمكانهم استقراء واستنباط الأحكام والسوابق القضائية والتنبؤ بالأحداث من وقائع مشابهة في قضايا سابقة، وبحيث يستفاد منها في صياغة اللوائح والمذكرات، وإعداد الدراسات والبحوث القانونية، كذلك تعين القاضي في تجويد واستقرار الأحكام الصادرة والحد من الاجتهادات المتباينة وحفظ الوقت والجهد المبذول من الدائرة القضائية عند دراسة دعاوى مماثلة سبق الفصل فيها، وهذا بلا شك سيؤدي إلى تقليص لأمد التقاضي وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة".