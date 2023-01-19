بعد تكرار زيارة رجال الأعمال للمنطقة... جائزة "بصمة" تنعش حائل اقتصاديًا

وعلمت "سبق" أن عددًا من رجال أعمال المقاولات، الذين حضروا لحفل الجائزة، قد حددوا بعض وجهاتهم في نشاط المقاولات لمنطقة حائل، وذلك بعد مشاهدتهم على أرض الواقع المستقبل في صناعة المقاولات في المنطقة بعد كثرة الطلب لتشييد المنازل والإنشاءات للمشاريع الحكومية الجديدة، مقابل الشح في عدد الشركات والمؤسسات العامة للمقاولات والتي أكملت متطلبات العضوية للهيئة السعودية للمقاولين والحصول على الاعتماد منها.