أمير جازان يرعى حفل افتتاح "مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية"

ولفت المهندس آل عطيف إلى دور الوزارة في تقديم الدعم المالي المباشر وغير المباشر من خلال برنامج "ريف السعودية" للقطاعات ذات الميز النسبية بما في ذلك دعم الفواكه في المنطقة، حيث تجاوز عدد الطلبات 10 آلاف طلب من بداية البرنامج، وتشمل دعم الأصول ودعم الإنتاج، مما يساعد على استقرار القطاع الزراعي في جازان.