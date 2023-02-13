5 خطوات للإسعاف النفسي من الكوارث.. وهؤلاء الأكثر حاجة للمساعدة

وتتمثل تلك الأمور في المواساة غالبًا، أو في تهدئتهم وطمأنتهم مع الاستماع لهم دون الضغط عليهم، وتقديم المساعدة، وتقدير احتياجاتهم كاملة أو الأساسية منها ومخاوفهم، ومساعدتهم للوصول إلى المعلومات والخدمات والدعم الاجتماعي إن توفر، وكذلك حمايتهم كي لا يتعرضوا للمزيد من الأذى كل منهم وفق ظروفه.