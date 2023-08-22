بأكثر من مليون ريال.. "كافل" توفر المستلزمات المدرسية لأيتام مكة

استقبلت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، العام الدراسي الجديد، بصرف الدعم الدراسي لمستفيديها من أيتام البلد الحرام، من خلال تقديم برنامجي "كوبونات الكسوة والحقيبة المدرسية".
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من الكوبونات 1167 أسرة؛ فيما بلغ عدد الأيتام 2450 يتيمًا، بإجمالي بلغ 1065000 ريال؛ حيث تم تقديم الخدمات عبر مسارين، تمثّلا في مسار تسليم الخدمة من مقر المؤسسة وعددهم 995 مستفيدًا، ومسار توصيل الخدمة للمنزل وعددهم 172.
وتهدف "كافل" من صرف كوبونات الكسوة والحقيبة المدرسية إلى توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها وبناتها في مختلف مراحل التعليم العام؛ وذلك لتخفيف العبء المادي على الأسرة ودعم المستفيدين لإكمال مسيرتهم التعليمية؛ بما يعزز من نجاحهم واستمرارهم في الاستزادة العلمية والمعرفية والمهارية، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.