بأكثر من مليون ريال.. "كافل" توفر المستلزمات المدرسية لأيتام مكة

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من الكوبونات 1167 أسرة؛ فيما بلغ عدد الأيتام 2450 يتيمًا، بإجمالي بلغ 1065000 ريال؛ حيث تم تقديم الخدمات عبر مسارين، تمثّلا في مسار تسليم الخدمة من مقر المؤسسة وعددهم 995 مستفيدًا، ومسار توصيل الخدمة للمنزل وعددهم 172.