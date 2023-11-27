أمير القصيم يوجه بتنفيذ توصيات لجنة معالجة مشاكل "عوشزية عنيزة"

ويأتي توجيه أمير منطقة القصيم، بعد اطلاعه على توصيات اللجنة بعد زيارتها للمركز ورصد جميع الاحتياجات من الخدمات التنموية، حيث تم توجيه جميع الجهات المعنية بمعالجة التحديات التنموية بشكل عاجل التي تواجه مركز العوشزية ورفع التقارير الميدانية بما يضمن في توفير كافة الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة.