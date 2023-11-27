محليات

أمير القصيم يوجه بتنفيذ توصيات لجنة معالجة مشاكل "عوشزية عنيزة"

بعد زيارتها للمركز ورصد جميع الاحتياجات من الخدمات التنموية
أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الجهات المعنية بالمنطقة، بتنفيذ توصيات اللجنة الفورية التي قامت بالشخوص لمركز العوشزية بمحافظة عنيزة، لمعالجة الخدمات في المركز والرفع باحتياجات الأهالي بما يكفل توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

ويأتي توجيه أمير منطقة القصيم، بعد اطلاعه على توصيات اللجنة بعد زيارتها للمركز ورصد جميع الاحتياجات من الخدمات التنموية، حيث تم توجيه جميع الجهات المعنية بمعالجة التحديات التنموية بشكل عاجل التي تواجه مركز العوشزية ورفع التقارير الميدانية بما يضمن في توفير كافة الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
عنيزة
مركز العوشزية

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