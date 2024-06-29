مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.. نجاحات لافتة لجراحات المناظير النسائية

ومؤخرًا تمكّن فريق طبي يقوده "د.هيثم بن مجدي فلمبان" استشاري الأورام النسائية وجراحة المناظير والروبوت، من إنهاء معاناة عدد من الحالات عبر تقنية المنظار الجراحي، مع الحفاظ على قدرتهن على الإنجاب؛ من أبرز هذه الحالات استئصال ورم ليفي ضخم طوله 18 سم، لسيدة ثلاثينية "تونسية"، كانت قد راجعت 6 استشاريين في 4 دول، وجميعهم رهنوا علاجها بشق البطن، وتم علاجها عبر المنظار، أما الحالة الثانية فترجع إلى سيدة عمرها "38 سنة"، وخضعت لعملية جراحية معقدة لإزالة ورم ليفي ضخم وزنه "5" كجم مع المحافظة على الرحم، إضافة إلى حالات معقدة أخرى تم علاجها بنجاح.