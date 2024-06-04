شدَّد على أهمية مساندتهم.. "حسام بن سعود" يتابع سير الاختبارات النهائية بالباحة "صور"

تابع أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، انطلاقة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لما يقارب 82 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة في مدارس تعليم الباحة والمخواة.
واطمأن الأمير على سير الاختبارات والخدمات التي قدّمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومكاتب التعليم في المحافظات من خلال تهيئة قاعات الاختبارات، والتحقق من جاهزيتها، وأعمال اللجان المتعددة، وتوفير الأجواء الملائمة للأداء، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، مؤكداً أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات، وتقديم أساليب الدعم والمساندة كافة حتى يتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسرٍ وطمأنينة.
وشدَّد على جميع الجهات ذات العلاقة، بالتعاون التام ومتابعة جميع الطرق الرئيسة والفرعية بالمنطقة والرابطة بين السراة وتهامة والبادية؛ للتأكّد من سلامتها أمام المركبات وحافلات النقل المدرسي، داعياً للطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.
من جهته، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني؛ عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة، على ما يلقاه العمل التعليمي من متابعة مباشرة ومستمرة من أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود.
وقال إن هذا الاهتمام والدعم المباشر منه يحفّزان الجميع على بذل مزيدٍ من الجهود بما يحقّق تطلعات الأمير، واهتمامه الدائم بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.
وأضاف، أن الاختبارات النهائية انطلقت بشكلٍ منتظمٍ وبكل يسرٍ وانسيابية عبر ما وفرته وزارة التعليم من خدمات وإمكانات مميزة، وبوجود نخبة مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات.