شدَّد على أهمية مساندتهم.. "حسام بن سعود" يتابع سير الاختبارات النهائية بالباحة "صور"

واطمأن الأمير على سير الاختبارات والخدمات التي قدّمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومكاتب التعليم في المحافظات من خلال تهيئة قاعات الاختبارات، والتحقق من جاهزيتها، وأعمال اللجان المتعددة، وتوفير الأجواء الملائمة للأداء، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، مؤكداً أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات، وتقديم أساليب الدعم والمساندة كافة حتى يتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسرٍ وطمأنينة.