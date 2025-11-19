مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجرى عملية ناجحة لتقويم "جنف" مزدوج بزاوية "63" و"45" درجة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، بنجاح عملية جراحية معقدة، لتقويم انحراف مزدوج ومتزايد بالعمود الفقري "جنف"، بدرجة "63" و"45"، وتثبيت ودمج الفقرات، لفتاة عمرها "17" عاماً، وأنهت العملية التي استمرت "6" ساعات، معاناة المراجعة مع عدة أعراض حادة استمرت معها لفترة طويلة، ذكر ذلك د. صلاح الدين خليفة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري.
وجاءت المراجعة إلى المستشفى وهي تشتكي من تحدب وإنحاء جانبي، قيد حركتها وغير نمط حياتها، وعقب وصولها تم إخضاعها للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي Mri والأشعة السينية X- ray لكامل منطقة الظهر، حيث أكدت النتائج وجود انحراف مزدوج بزاوية "63"، و"45" درجة، وأخضعها الفريق الطبي لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري باستخدام البراغي والقضبان المعدنية، وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية منها الجراحة الملاحية Spinal NavigationSurgery، الميكروسكوب Pantero ومراقبة الأعصاب electrophysiology وساهمت هذه الأجهزة في نجاح التدخل الطبي.
وحولت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة ووضعت تحت المراقبة لليلة واحدة، ومن ثم نقلت إلى غرفة التنويم وتحسنت حالتها، حيث تمكنت من المشي بعد "24" ساعة من العملية تحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي، ومن ثم غادرت إلى منزلها بحالة صحية ونفسية ممتازة بعد "7" أيام، وأكدت فحوصات ما بعد العملية تعديل الميلان مع الحفاظ على سلامة الأعصاب، إضافة إلى أن المراجعة استعادت القدرة على الحركة والمشي بتوازن، والاستلقاء والنوم على ظهرها، فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد "5" سم. يذكر أن قسم جراحة العمود الفقري بالمستشفى تتوفر فيه أحدث التجهيزات ويقدم رعاية عالية الجودة على يد كفاءات طبية متمرسة، وتمكن خلال فترة الماضية من إنهاء معاناة عدد كبير من حالات انحراف العمود الفقري المعقدة بنجاح.