مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجرى عملية ناجحة لتقويم "جنف" مزدوج بزاوية "63" و"45" درجة

وحولت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة ووضعت تحت المراقبة لليلة واحدة، ومن ثم نقلت إلى غرفة التنويم وتحسنت حالتها، حيث تمكنت من المشي بعد "24" ساعة من العملية تحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي، ومن ثم غادرت إلى منزلها بحالة صحية ونفسية ممتازة بعد "7" أيام، وأكدت فحوصات ما بعد العملية تعديل الميلان مع الحفاظ على سلامة الأعصاب، إضافة إلى أن المراجعة استعادت القدرة على الحركة والمشي بتوازن، والاستلقاء والنوم على ظهرها، فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد "5" سم. يذكر أن قسم جراحة العمود الفقري بالمستشفى تتوفر فيه أحدث التجهيزات ويقدم رعاية عالية الجودة على يد كفاءات طبية متمرسة، وتمكن خلال فترة الماضية من إنهاء معاناة عدد كبير من حالات انحراف العمود الفقري المعقدة بنجاح.