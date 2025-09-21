شراكات جديدة لإمداد في مؤتمر SHRM MENA 2025 لتعزيز خدمات الموارد البشرية

وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Valuable Solutions، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال الاستشارات وتطوير الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين. كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Synergi تركز على توحيد التوجهات في مجال حلول الأعمال، واستكشاف فرص مبتكرة تحقق المصالح المشتركة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو.