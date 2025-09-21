شراكات جديدة لإمداد في مؤتمر SHRM MENA 2025 لتعزيز خدمات الموارد البشرية

شاركت شركة "إمداد" كراعٍ استراتيجي في مؤتمر SHRM MENA 2025، حيث وقّعت خلال الفعاليات مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تطوير خدماتها وتوسيع مجالات التعاون في قطاع الاستشارات والموارد البشرية.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Valuable Solutions، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال الاستشارات وتطوير الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين. كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Synergi تركز على توحيد التوجهات في مجال حلول الأعمال، واستكشاف فرص مبتكرة تحقق المصالح المشتركة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر، عززت "إمداد" حضورها بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة Adecco، الرائدة في مجال التوظيف وإدارة القوى العاملة. وتفتح هذه الاتفاقية الباب أمام تقديم حلول متكاملة تشمل التوظيف والاستقطاب وإدارة القوى العاملة المؤقتة والدائمة، إضافة إلى التدريب وتنمية المهارات، بما يعزز من كفاءة سوق العمل.
كما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع CCS Culture Change Solutions بهدف دعم التحوّل الثقافي داخل المنظمات وتطوير ثقافة العمل المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها الاستراتيجية.
وأكدت "إمداد" أن هذه الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بالابتكار والنمو المستدام، وتؤكد مكانتها كشريك رئيسي في دعم التطور المؤسسي إقليميًا ومحليًا.