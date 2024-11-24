"أمانة الرياض" تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع

ومن خلال ذراعها التنموي والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، "شركة ريمات الرياض للتنمية"، ستقود "أمانة منطقة الرياض" دوراً محورياً في عملية توزيع وتنظيم المواقف العامة خارج الشارع بمدينة الرياض، ومن ضمن أولوياتها في هذا الإطار المواقع التي تشهد أكبر حركة للمركبات؛ حيث ستعمل على تطوير مواقف ذكية بالقرب من المناطق الحيوية والتجارية، معتمدة على التقنيات الذكية والتصاميم المعمارية العصرية، ومنها كاميرات التتبع الذكية، وأجهزة الاستشعار، واللوحات الإرشادية الإلكترونية، وكاميرات المراقبة.