حالة جوية قوية تضرب 6 مناطق.. أمطار غزيرة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء تنبيهات متقدمة شملت ست مناطق، متوقعًا استمرار حالة من التقلبات الجوية تشمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياحًا نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع المنخفضة.
وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة تمتد على العاصمة والمحافظات المجاورة تشمل الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، عفيف، الدوادمي، الحريق، الخرج، والدرعية، وتستمر من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، بسرعة تتراوح بين 40 و49 كيلومترًا في الساعة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة مكة المكرمة، فتشهد أحوالًا جوية غير مستقرة تتفاوت بين أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الطائف، أضم، بني يزيد، ميسان، يلملم، والعرضيات، ويُتوقع أن تتأثر الأجواء برياح نشطة وصواعق رعدية، تمتد تأثيراتها حتى الثامنة مساءً.
وفي منطقة الشرقية، أصدر المركز تنبيهًا باللونين الأصفر والبرتقالي يشمل حفر الباطن والعديد وذعبلوتن، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام شبه تام في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب احتمالية جريان السيول وتساقط البرد، من العاشرة صباحًا حتى الحادية عشرة ليلًا.
وفي منطقة عسير، تستمر الحالة الماطرة على محافظات أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل، المجاردة، بارق، النماص، بلقرن، وتنومة، مع توقعات بأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ورياح نشطة وصواعق رعدية، ويُحتمل جريان السيول في بعض الأودية حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما شملت التنبيهات منطقة الباحة التي تتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الباحة، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والمخواة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع فرص لهطول مستمر حتى الثامنة مساءً.
وفي أقصى الجنوب، تشهد منطقة جازان حالة جوية متفاوتة تشمل أمطارًا غزيرة على محافظات الحُرّث، الداير، الريث، العارضة، فيفا، العيدابي، وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش، أحد المسارحة، صامطة، وصبيا، تمتد حتى الثامنة مساء، وتصحبها رياح شديدة، وصواعق رعدية، وجريان للسيول.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في ظل استمرار هذه الحالات الجوية، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة التحديثات المستمرة عبر منصاته الرسمية.