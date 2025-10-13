حالة جوية قوية تضرب 6 مناطق.. أمطار غزيرة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وجريان السيول

وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة تمتد على العاصمة والمحافظات المجاورة تشمل الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، عفيف، الدوادمي، الحريق، الخرج، والدرعية، وتستمر من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، بسرعة تتراوح بين 40 و49 كيلومترًا في الساعة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.