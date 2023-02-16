بخطى واثقة.. هكذا يستكمل ولي العهد مسيرة خادم الحرمين في تطوير الرياض

جاء إعلان ولي العهد – حفظه الله- عن مشروع المربع الجديد، ليكمل مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله، وتخطيطه وإدارته سابقاً لمدينة الرياض، والجهود التي بذلها لينهض بالعاصمة.
حيث عيّن خادم الحرمين أميراً للرياض بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م، واستمر أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموًا في العالم العربي.
وواجه خادم الحرمين خلال فترة النمو تحديات صعبة، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًا للسفر والتجارة.
كما شهدت الرياض خلال تولي الملك سلمان إمارتها إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والإستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها.
من جهة أخرى يسهم إعلان سمو ولي العهد، عن المشروع الجديد في تطوير مستقبل العاصمة، كما يدعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مواكباً لرؤية سموه الطموحة 2030.
حيث حققت رؤية المملكة 2030، إنجازات كبيرة في مجال الوظائف، وأبرزها توفير 101 ألف وظيفة في قطاع الترفيه، وكذلك 422 ألف وظيفة منذ بداية 2019، عبر اتفاقيات التوطين التي تم إبرامها.
من جهة أخرى تم استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رفع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 19.4% في 2017 إلى 33.2% في 2020.