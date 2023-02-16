بخطى واثقة.. هكذا يستكمل ولي العهد مسيرة خادم الحرمين في تطوير الرياض

من جهة أخرى يسهم إعلان سمو ولي العهد، عن المشروع الجديد في تطوير مستقبل العاصمة، كما يدعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مواكباً لرؤية سموه الطموحة 2030.