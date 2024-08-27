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هيئة الطرق: قطارات شحن SAR أزاحت أكثر من مليون رحلة شاحنة من طرق المملكة

خلال النصف الأول من عام 2024 وعبر نقل ما يزيد على 13 مليون طن من البضائع
هيئة الطرق: قطارات شحن SAR أزاحت أكثر من مليون رحلة شاحنة من طرق المملكة
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أكدت الهيئة العامة للطرق أن ما قامت به الخطوط الحديدية السعودية (SAR) أسهم في إزاحة أكثر من مليون رحلة شاحنة من طرق المملكة خلال النصف الأول من عام 2024، عبر نقل ما يزيد على 13 مليون طن من البضائع بواسطة قطارات الشحن البري التابعة لـ (SAR).

ويؤكد هذا المنجز حجم التكامل الكبير بين جميع جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في ظل التقدم الكبير في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، إضافة لرفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

الخطوط الحديدية السعودية
الهيئة العامة للطرق

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