هيئة الطرق: قطارات شحن SAR أزاحت أكثر من مليون رحلة شاحنة من طرق المملكة

أكدت الهيئة العامة للطرق أن ما قامت به الخطوط الحديدية السعودية (SAR) أسهم في إزاحة أكثر من مليون رحلة شاحنة من طرق المملكة خلال النصف الأول من عام 2024، عبر نقل ما يزيد على 13 مليون طن من البضائع بواسطة قطارات الشحن البري التابعة لـ (SAR).