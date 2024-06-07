خطباء الجوامع يضمنون خطبهم توعية الحجاج بأهمية اتباع سبل الوقاية الصحية

كما أوضح الخطباء أن الإسلام نهى عن كل ما يؤذي صحة الإنسان ويلحق بها الضرر، وعلى وجوب تجنب أي فعل قد يسبب ضرراً علىها، مؤكدين على أهمية الأخذ بالأسباب والحرص على كل ما يقيم البدن ويحافظ عليه، مستشهدين في ذلك بقوله تبارك وتعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».