اليوم.. انطلاق أولى رحلات عودة حجاج باكستان وبنغلاديش

من جهة أخرى، أدى أكثر من 85 ألف حاج بنغلاديشي مناسك الحج، وقد وصل معظمهم ضمن مبادرة "طريق مكة"، وقد بدأت أول رحلة لحجاج بنغلاديش إلى السعودية في 9 مايو الماضي واكتملت في 13 يونيو الجاري.