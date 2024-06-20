اليوم.. انطلاق أولى رحلات عودة حجاج باكستان وبنغلاديش

تنطلق اليوم الخميس من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أولى رحلات العودة لحجاج باكستان وبنغلاديش إلى بلدانهم بعد إتمام مناسك الحج لهذا العام.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الشؤون الدينية؛ فقد أدى أكثر من 160 ألف حاج باكستاني فريضة الحج هذا العام بيسر وسهولة؛ حيث استفاد أكثر من 65 ألفًا منهم من مبادرة "طريق مكة".
وكانت أولى رحلات الحجاج الباكستانيين قد انطلقت في 9 مايو الماضي من إسلام أباد إلى المدينة المنورة.
من جهة أخرى، أدى أكثر من 85 ألف حاج بنغلاديشي مناسك الحج، وقد وصل معظمهم ضمن مبادرة "طريق مكة"، وقد بدأت أول رحلة لحجاج بنغلاديش إلى السعودية في 9 مايو الماضي واكتملت في 13 يونيو الجاري.