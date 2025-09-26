في تعليقه على "خفس بانكوك".. المسند: استقرار الأرض منّة إلهية رغم سرعتها الفائقة في الفضاء
أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن استقرار الأرض وثباتها رغم حركتها الهائلة في الفضاء يُعد من أعظم المنن الإلهية التي أنعم الله بها على الإنسان.
جاء ذلك في تعليق لافت قدّمه المسند على مقطع فيديو بعنوان "خفس بانكوك والقرآن الكريم"، حيث أوضح أن الأرض، رغم دورانها المتواصل بسرعات مهولة، تبقى مستقرة وآمنة لسكانها.
وبيّن أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة تصل إلى نحو 1670 كيلومترًا في الساعة عند خط الاستواء، وتدور حول الشمس بسرعة تقارب 107 آلاف كيلومتر في الساعة، كما تجري مع المجموعة الشمسية حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة تصل إلى 828 ألف كيلومتر في الساعة.
وأضاف أن القشرة الأرضية تستند إلى طبقات مائعة متحركة، ومع ذلك ينعم الإنسان بحياته اليومية من نوم وسكن وزراعة وتنقل دون أن يشعر بأي اضطراب.
وأشار المسند إلى أن هذه الحقائق العلمية تُجسّد المعنى القرآني في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾، أي مستقرة ومهيأة للحياة، مؤكدًا أن التأمل في هذه الآيات يقود إلى إدراك أن هذا الاستقرار ليس طبيعيًا أو ذاتيًا، بل هو منّة ورحمة من الخالق سبحانه.