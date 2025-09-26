في تعليقه على "خفس بانكوك".. المسند: استقرار الأرض منّة إلهية رغم سرعتها الفائقة في الفضاء

وأشار المسند إلى أن هذه الحقائق العلمية تُجسّد المعنى القرآني في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾، أي مستقرة ومهيأة للحياة، مؤكدًا أن التأمل في هذه الآيات يقود إلى إدراك أن هذا الاستقرار ليس طبيعيًا أو ذاتيًا، بل هو منّة ورحمة من الخالق سبحانه.