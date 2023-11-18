مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية.. فيصل بن فرحان يؤكّد أهميّة تأمين الممرات العاجلة لإغاثة المدنيين في غزة

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكداً أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.