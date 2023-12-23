ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين.. إمام وخطيب المسجد النبوي يصل إلى القاهرة
وصل فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إلى جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الدكتور محمد عزت، ووكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة الدكتور خالد صلاح الدين .
ومن المقرر أن يلتقي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي -خلال الزيارة-، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، كما يشارك فضيلته في فعاليات افتتاح المسابقة الدولية الثلاثين لحفظ القرآن الكريم، وترؤس لجنة اختبار المتسابقين، بتنظيم من وزارة الأوقاف المصرية، ومشاركة 61 دولة حول العالم.
جديرٌ بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار البرامج التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لخدمة العمل الإسلامي، ونشر قيم الإسلام السمحة، وفق منهج الوسطية والاعتدال.