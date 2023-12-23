ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين.. إمام وخطيب المسجد النبوي يصل إلى القاهرة

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الدكتور محمد عزت، ووكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة الدكتور خالد صلاح الدين .