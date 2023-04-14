سر الـ130 ألفاً.. لماذا يفضل الممرضون الفلبينيون العمل في السعودية والإقامة؟

ذكرت صحيفة "مانيلا بوليتون"، أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أفضل الدول التي يفضلها الممرضون الفلبينيون للعمل والإقامة، إلى جانب بريطانيا وألمانيا واليابان.
وأوضح التقرير أن هناك نحو 130 ألف ممرض وممرضة فلبينيين يعملون حالياً في المملكة العربية السعودية، ويتوقع زيادة هذا العدد في المستقبل نظراً للتزايد في الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن الفرص الوظيفية المتاحة للممرضين الفلبينيين في المملكة العربية السعودية تشمل رواتب مجزية وإقامة مجانية، وتأمينًا صحيًا وإجازات سنوية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير المهني التي توفرها المملكة للعاملين في هذا المجال وتجعلها واجهة جذب كبيرة.