سر الـ130 ألفاً.. لماذا يفضل الممرضون الفلبينيون العمل في السعودية والإقامة؟

وأوضح التقرير أن هناك نحو 130 ألف ممرض وممرضة فلبينيين يعملون حالياً في المملكة العربية السعودية، ويتوقع زيادة هذا العدد في المستقبل نظراً للتزايد في الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية في المملكة.