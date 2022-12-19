محليات

ما بين "الحمد لله على السلامة ومعوض بخير" يعيش سكان "مليحة" بعد كل رشة مطر.. و"سبق" تفتح الملف مجددًا

بعد أن قضى 15 دقيقة في حوض سيارته وسط السيل "العسيري" يحكي قصته