هل نحن أمام جولة لقاحات جديدة؟ استشاري يوضح

كشف الدكتور علي الشهري، استشاري الباطنة العامة والأمراض المعدية، أن بعض الشركات تنتج لقاحات متطورة، تستطيع أن تقاوم المتحورات الجديدة؛ لأن هناك بُعدًا عن المتحورات السابقة منذ عام؛ وبالتالي -كما علمت- ستنتج فايزر لقاحًا قريبًا، يستطيع أن يغطي إكس بي بي وميكرو وما تحور منه.