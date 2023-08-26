هل نحن أمام جولة لقاحات جديدة؟ استشاري يوضح

كشف الدكتور علي الشهري، استشاري الباطنة العامة والأمراض المعدية، أن بعض الشركات تنتج لقاحات متطورة، تستطيع أن تقاوم المتحورات الجديدة؛ لأن هناك بُعدًا عن المتحورات السابقة منذ عام؛ وبالتالي -كما علمت- ستنتج فايزر لقاحًا قريبًا، يستطيع أن يغطي إكس بي بي وميكرو وما تحور منه.
وأجاب "الدكتور الشهري" عن سؤال لقناة الإخبارية: هل سيكون اللقاح متاحًا لجميع المجتمع؟ قال: من خلال قراءتي للمشهد سيكون اللقاح للفئات الأعلى خطورة، مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المناعية، الذين يأخذون أدوية مثبطة للمناعة، في حال قبول هذا اللقاح. وكذلك الذين يأخذون أدوية مثبطة للمناعة في حال قبول هذا اللقاح.