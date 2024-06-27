مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في "الصحافة" يُنقذ ستينيًّا تَوقف قلبه نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي

وأشار إلى أنه بعد الإنعاش القلبي بدأ النبض بالعودة مرة أخرى ولله الحمد، تبع ذلك عمل فحوصات طبية دقيقة، أبرزها تخطيط القلب وفحص القلب بالموجات الصوتية القلبية (ECHO) والتحاليل المخبرية، وقد أظهرت النتائج وجود جلطة في الشريان التاجي الأيمن، وكذلك إصابة المريض بالسكري، حيث قام الفريق الطبي بنقله مباشرة إلى وحدة القسطرة القلبية لإجراء العملية. وقد استغرقت 3 ساعات متواصلة، وأجريت في وقت قياسي من لحظة وصول المريض للمستشفى، واستطاع الفريق الطبي -بحمد الله- إزالة الجلطة، وفتح انسداد الشريان التاجي للقلب، وتأمين مرور الدم إلى القلب بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تركيب دعامة قلبية متطورة، نُقِل بعدها المريض لقسم العناية المركزة (I.C.U)، ووُضع تحت المراقبة الطبية الحثيثة؛ إذ تحسنت حالته وعاد إليه الوعي الكامل بعد ساعات قليلة من عمل القسطرة ولله الحمد. ثم نُقِل إلى جناح التنويم في اليوم التالي وخرج من المستشفى في اليوم الثالث بعد انتهاء نوبات الألم وتحسن التنفس.