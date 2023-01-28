ورشة عمل تؤكد: إدراج الشركات الزراعية في سوق الأسهم يرفع كفاءتها المالية

ناقشت ورشةُ عمل مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة تداول السعودية وعدد من الشركات الزراعية، أهمية تحفيز الشركات الزراعية الوطنية للإدراج في السوق المالية السعودية "تداول"؛ لرفع كفاءتها المالية، وزيادة استثمارات القطاع؛ دعمًا لمستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.