مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة يحصل على شهادة ISO 22000 في سلامة الغذاء

حصل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة على شهادة ISO 22000 في نظام إدارة سلامة الغذاء، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم والمراجعة وفق متطلبات المعيار الدولي المعتمد.
ويعكس هذا الاعتماد التزام المستشفى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، وضمان جودة خدمات الإعاشة المقدمة للمرضى والمستفيدين، بما يسهم في تعزيز سلامتهم الصحية ورفع مستوى الرعاية داخل المنشأة.
ويعتمد نظام ISO 22000 على تطبيق مبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) للتحكم الاستباقي بالمخاطر الغذائية في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من الاستلام والتحضير والتخزين، وصولًا إلى التقديم، بما يضمن تقديم غذاء آمن وعالي الجودة.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المستشفى المستمرة لتطوير منظومة الجودة وسلامة المرضى، وتحقيق الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
ويواصل مستشفى الولادة والأطفال العمل على تعزيز معايير الجودة والاعتماد، بما يعكس التزامه بتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، تلبي تطلعات المستفيدين وتسهم في تحسين تجربتهم.