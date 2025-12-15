مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة يحصل على شهادة ISO 22000 في سلامة الغذاء

ويعتمد نظام ISO 22000 على تطبيق مبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) للتحكم الاستباقي بالمخاطر الغذائية في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من الاستلام والتحضير والتخزين، وصولًا إلى التقديم، بما يضمن تقديم غذاء آمن وعالي الجودة.