فنادق ومنتجعات البارون الأعلى تصنيفًا في شرم الشيخ والغردقة على المنصات العالمية

تُعتبر مجموعة فنادق ومنتجعات البارون المصرية من أفضل الفنادق والمنتجعات التي تُعزِّز حضورها في صناعة السياحة المحلية والعالمية؛ وذلك بعد تحقيق نجاحات واسعة خلال أربعة وأربعين عامًا مضت؛ إذ أصبحت من العلامات البارزة في صناعة السياحة في مصر.
وتوسعت مجموعة فنادق ومنتجعات البارون في البحر الأحمر لتقدم تجربة فريدة في ثلاثة منتجعات بشرم الشيخ والغردقة، تحصد بها جوائز وشهادات عالمية، وأيضًا تحصل كل عام على أعلى تقييمات من نزلائها على المواقع العالمية كافة.
واستطاعت الفنادق أن تحصد العديد من التصنيفات العالمية على منصات السياحة الدولية ومنظمي السفر كل عام؛ إذ تعد من أعلى الفنادق تصنيفًا في شرم الشيخ والغردقة على موقع بوكينج من حيث رضا النزلاء، والفخامة والجودة.
ويقدم فندق البارون ريزورت شرم الشيخ مفهومًا وتصميمًا فريدًا؛ فهو ذو شاطئ رملي ممتد ومناسب لجميع الرياضات المائية والسباحة للأطفال والكبار، ويُعتبر الوحيد بهذه المواصفات بمنطقة رأس نصراني في شرم الشيخ. كما يُعدُّ فندق البارون ريزورت شرم الشيخ أنيقًا وذا خدمات رائعة.. وهو صرح له اسمه وعلامته التجارية؛ فأسلوبه ومهارته في العمل دائمًا يفوقان كل التوقعات لمن يذهب ويقيم فيه؛ فهو يُعتبر من أفضل الفنادق في عام 2024 على مختلف المنصات والمواقع العالمية، مثل منصة بوكينج.
إضافة إلى فندق البارون بالمز، المطل على الشاطئ نفسه بمنطقة رأس نصراني، الذي يحتل مكانة متميزة للسياح من راغبي المنتجعات المتخصصة للبالغين فقط؛ ليقدم مفهومًا جديدًا لسياحة البالغين الراغبين في الهدوء والاسترخاء.
وكللت المجموعة توسعاتها بفندق بارون بالاس سهل حشيش عام 2017 مُقدِّمةً أحدث فندق على طراز المعمار الإيطالي؛ إذ يُعتبر الفندق الوحيد من نوعه في منطقة سهل حشيش بالغردقة الحاصل على تصنيف 6 نجوم؛ وذلك لما يقدمه من فخامة طراز حديث لنزلائه، واهتمامه بمطاعم ذات جودة عالمية.
كما يعد فندق بارون بالاس سهل حشيش من أفخم الفنادق على الإطلاق؛ إذ يُقدِّم العديد من الحلول المختلفة، التي تُلبِّي مختلف احتياجات النزلاء والسياح؛ فهو يضم قسمًا خاصًّا بالبالغين فقط، إضافة إلى قسم للعائلات والأطفال، به كل سُبل الترفيه للأطفال والمراهقين والعائلات، وقسم للهدوء والاستجمام.
ويندرج فندق البارون بالاس سهل حشيش ضمن الفنادق الفارهة الأكثر تميزًا على سواحل الغردقة ذات الرمال البيضاء الناعمة.. إضافة إلى أكثر من 8 مسابح بطبيعة مختلفة، ومنظور بانورامي للشاطئ، و16 مطعمًا وبارًا، كل منها بمنظور ومطبخ من دولة مختلفة.
وقد نجحت مجموعة فنادق البارون في شرم الشيخ والغردقة خلال السنوات الأخيرة في أن تتصدر قائمة الفنادق المرموقة المناسبة للسياحة العربية والعالمية؛ لموقعها على أفضل الشواطئ المناسبة للغوص والسباحة، واحتوائها على أماكن ترفيهية رائعة، وأخرى طبيعية هادئة، تحث على الاستجمام.
وتزيد الإقامة في فنادق البارون من سِحر ورونق الرحلة؛ بما توفره من خدمات راقية.
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