فنادق ومنتجعات البارون الأعلى تصنيفًا في شرم الشيخ والغردقة على المنصات العالمية

ويقدم فندق البارون ريزورت شرم الشيخ مفهومًا وتصميمًا فريدًا؛ فهو ذو شاطئ رملي ممتد ومناسب لجميع الرياضات المائية والسباحة للأطفال والكبار، ويُعتبر الوحيد بهذه المواصفات بمنطقة رأس نصراني في شرم الشيخ. كما يُعدُّ فندق البارون ريزورت شرم الشيخ أنيقًا وذا خدمات رائعة.. وهو صرح له اسمه وعلامته التجارية؛ فأسلوبه ومهارته في العمل دائمًا يفوقان كل التوقعات لمن يذهب ويقيم فيه؛ فهو يُعتبر من أفضل الفنادق في عام 2024 على مختلف المنصات والمواقع العالمية، مثل منصة بوكينج.