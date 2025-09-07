انقشاع الخسوف الكلي.. "القمر الدموي" يودّع السماء بعد ساعة في الظل

شغلت الظاهرة الفلكية النادرة المعروفة باسم "القمر الدموي" الملايين حول العالم، مساء الأحد، حيث ظهر القمر بلون مائل إلى الأحمر خلال خسوف كلي رُصد بشكل رئيسي في آسيا، وبدرجة أقل في أوروبا وإفريقيا، وفق ما ذكرته العربية نت.
ووثّق عشاق الفلك والسكان في مدن عدة مثل دبي والقاهرة والدوحة والقدس ومدن أوروبية وآسيوية أخرى المشهد بالصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، انتهاء الخسوف الكلي بعد ظهور حافة القمر خارج منطقة الظل، موضحًا أن الخسوف الجزئي استمر نحو ساعة، ونشر صورة للظاهرة من مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي.
ويُعد هذا الخسوف الكلي الثاني خلال العام الجاري بعد خسوف مارس الماضي، كما يشكّل مقدمة لظاهرة كونية أكبر هي "الكسوف الشمسي الكبير" المتوقع في 12 أغسطس 2026.