انقشاع الخسوف الكلي.. "القمر الدموي" يودّع السماء بعد ساعة في الظل

شغلت الظاهرة الفلكية النادرة المعروفة باسم "القمر الدموي" الملايين حول العالم، مساء الأحد، حيث ظهر القمر بلون مائل إلى الأحمر خلال خسوف كلي رُصد بشكل رئيسي في آسيا، وبدرجة أقل في أوروبا وإفريقيا، وفق ما ذكرته العربية نت.