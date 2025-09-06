خسوف كلي للقمر غدًا.. وجمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف تدعو للرصد من "الردف"

واستكمالًا لدورها وإسهامًا في تحقيق أهدافها، دعت الجمعية المهتمين إلى الانضمام إليها في رصد هذه الظاهرة من منتزه وحديقة الردف، حيث سيتم توفير أحدث معدات الرصد الفلكي، إلى جانب شرح علمي معمّق، وتفسير علمي وديني مستمد من المصادر العلمية والشرعية، يقدمه نخبة من المتخصصين في علوم الفلك والفقه الإسلامي.