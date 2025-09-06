خسوف كلي للقمر غدًا.. وجمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف تدعو للرصد من "الردف"
في إطار رسالتها لنشر الوعي العلمي والإيماني بالظواهر الكونية، أعلنت جمعية آفاق لعلوم الفلك بمحافظة الطائف أن الحسابات الفلكية تشير إلى حدوث خسوف كلي للقمر، بمشيئة الله، مساء يوم غدٍ الأحد الموافق 15 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 7 سبتمبر 2025م.
وتُجسّد هذه الظاهرة الفلكية دقة النظام الكوني الذي أبدعه الخالق سبحانه، وتُذكّر بأهمية التفكر في آيات الله، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والدعاء عند حدوث مثل هذه الظواهر.
وقالت الجمعية في بيان لها تلقّته "سبق": "بمشيئة الله، سيكون الخسوف مرئيًا بوضوح في محافظة الطائف، مع تسلسل دقيق لمراحله، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، وذلك حسب توقيت مكة المكرمة، على النحو التالي:
- بداية خسوف شبه الظل (المرحلة التمهيدية): الساعة 18:29:35 مساءً.
- بداية الخسوف الجزئي (دخول القمر في ظل الأرض الكامل): الساعة 19:28:09 مساءً.
- بداية الخسوف الكلي (دخول القمر في الظل الداكن للأرض): الساعة 20:31:39 مساءً.
- ذروة الخسوف الكلي (الحد الأقصى للظاهرة، حيث يظهر القمر بلون أحمر نحاسي): الساعة 21:11:46 مساءً.
- نهاية الخسوف الكلي (بدء خروج القمر من الظل الحقيقي للأرض): الساعة 21:54:23 مساءً.
- نهاية الخسوف الجزئي: الساعة 22:57:54 مساءً.
- نهاية خسوف شبه الظل (انتهاء الظاهرة بالكامل): الساعة 23:56:30 مساءً.
وأضاف البيان: "تبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و23 دقيقة، ما يجعلها فرصة استثنائية للدراسة العلمية والتأمل الإيماني، وتعزيز الوعي بأن هذه الظواهر دليل على التوازن الإلهي في الكون".
واستكمالًا لدورها وإسهامًا في تحقيق أهدافها، دعت الجمعية المهتمين إلى الانضمام إليها في رصد هذه الظاهرة من منتزه وحديقة الردف، حيث سيتم توفير أحدث معدات الرصد الفلكي، إلى جانب شرح علمي معمّق، وتفسير علمي وديني مستمد من المصادر العلمية والشرعية، يقدمه نخبة من المتخصصين في علوم الفلك والفقه الإسلامي.
كما أعلنت الجمعية عن بث مباشر للحدث عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، ابتداءً من الساعة 19:00 مساءً بتوقيت المملكة، لتوفير تغطية شاملة وتوثيق دقيق لجميع مراحل الخسوف.
وأكدت الجمعية أن هذا الحدث يمثل تقاطعًا عميقًا بين العلم والإيمان، داعيةً الجميع إلى اغتنام هذه المناسبة لتعزيز الوعي العلمي بأسرار الكون، والتقرب إلى الله بالصلاة والذكر، التزامًا بالسنة النبوية التي تربط بعض الظواهر الفلكية، كالكسوف والخسوف، بالعبادات الدينية.