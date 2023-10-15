أمانة جدة ترفع جاهزية الاستعداد لموسم أمطار عام 1445هـ

أكملت وكالة بلديات المحافظات بأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، استعداداتها لموسم أمطار عام 1445هـ، من خلال خطة متكاملة ومدعومة بالإمكانيات البشرية ومتطلبات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ.
وكانت وكالة بلديات المحافظات بالأمانة، قد عقدت اجتماعها الدوري بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظـات محمد حسن الزهراني، ورؤساء البلديات وفريق الطوارئ والكوارث؛ لمناقشة خطة الوكالة لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الحالات المطرية المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.
حيث جرى التأكيد على رفع جاهزية واستعداد الجهات المشاركة والداعمة لأعمال البلديات على مستوى المحافظات.
وشاركت بلديات "الليث- غميقة- الشواق- حلي"، في تنفيذ فرضية الأربعاء الماضي؛ لضمان رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، ومباشرة الفرق الميدانية للتجمعات السطحية للمياه والتجهيزات الخاصة بسحب التجمعات السطحية.
وأيضًا توفير وسائل السلامة لفرق العمل وآلية التصعيد والدعم بين البلديات، بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لرفع درجة التنسيق والاستجابة. كما شملت استعراض الفرق الميدانية والإسناد والتنسيق ما بين الجهات المشاركة.
وتعمل أمانة محافظة جدة، بمساندة الجهات المعنية إلى قياس نجاح خطط الطوارئ، عبر التأكد من الجاهزية والاستعدادات وفعالية التنسيق وقنوات التواصل ما بين فرق العمل داخل الأمانة والجهات الأخرى، لتقديم الدعم الميداني والتعرف على مدى الإلمام بالمهام والمسؤوليات من قبل المشاركين.
بالإضافة إلى اكتساب الخبرة الميدانية للتعامل مع الحالات المماثلة، والتعرف على الإيجابيات وتطويرها والسلبيات ومعالجتها.