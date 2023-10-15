أمانة جدة ترفع جاهزية الاستعداد لموسم أمطار عام 1445هـ

وتعمل أمانة محافظة جدة، بمساندة الجهات المعنية إلى قياس نجاح خطط الطوارئ، عبر التأكد من الجاهزية والاستعدادات وفعالية التنسيق وقنوات التواصل ما بين فرق العمل داخل الأمانة والجهات الأخرى، لتقديم الدعم الميداني والتعرف على مدى الإلمام بالمهام والمسؤوليات من قبل المشاركين.