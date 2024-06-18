أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة إلى القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
جاء ذلك في برقيتين رفعهما إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أعرب فيها باسمه ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح حج هذا العام 1445هـ، وما تحقق من نجاح في إدارة هذه الحشود المليونية بيسر وطمأنينة في كافة مراحل المناسك، وفق تميز في التنظيم الدقيق وتوفير لتقنيات عالية المستوى، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة حفظها الله.
وأضاف أن هذه البلاد المباركة تفخر بأن الله منّ عليها بشرف خدمة ضيوف الرحمن، وهي تبذل جهوداً كبيرة من قطاعات الدولة كافة، لتوفير أفضل الخدمات وأحدث التجهيزات، وتسخير جميع الطاقات البشرية والمادية والتقنية للعناية بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة، وفق تنظيم دقيق.
وسأل الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالصحة والعافية، ويعز بهما دينه وينصرهما بنصره، ويديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.
كما رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وأكد أن هذا النجاح وما تحقق من إدارة وحسن تنظيم وتسهيل في موسم حج هذا العام جاء بفضل الله ثم توجيهات ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتشديدهما على توفير أعلى الإمكانات وتسخير جميع الطاقات لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وأضاف: نحمد الله على ما تحقق بفضل توجيهات القيادة الحكيمة من تنظيم عالي الدقة وتميز في توفير كل الخدمات والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم في أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.