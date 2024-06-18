أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة إلى القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

جاء ذلك في برقيتين رفعهما إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أعرب فيها باسمه ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح حج هذا العام 1445هـ، وما تحقق من نجاح في إدارة هذه الحشود المليونية بيسر وطمأنينة في كافة مراحل المناسك، وفق تميز في التنظيم الدقيق وتوفير لتقنيات عالية المستوى، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة حفظها الله.