ترتكز على السلام والأمن والاستقرار والتنمية.. ما رؤية المملكة لمنطقة الشرق الأوسط؟

على امتداد تاريخه الحديث قبل الاستقلال وبعده، ظلت المملكة مساندة للبنان، وداعمة لاستقراره وسلامه الداخلي، ومدافعة عن سيادته وسلامة أراضيه، ولم يختلف موقف المملكة من الأزمة الأخيرة، التي لحقت بلبنان من جراء العدوان الإسرائيلي على أراضيه، وتشريد الآلاف من أبنائه عن مواقفها السابقة في الوقوف إلى جانب شعبه، ودعمه بكل السبل المتاحة وعلى كل المستويات.