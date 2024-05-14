راكان العويس ضمن قائمة مجلة Campaign لأفضل المواهب الصاعدة في صناعة العلاقات العامة

اختارت مجلة "كامبين" الشرق الأوسط (Campaign Middle East) راكان العويس، مدير العمليات في شركة جمار للعلاقات العامة (Jummar PR)، ضمن قائمة أفضل المواهب الصاعدة التي نشرتها تحت عنوان "وجوه جديرة بالمتابعة في صناعة العلاقات العامة" خلال عام 2024.
وجاء اختيار العويس لما يتمتع به من مهارات فائقة ورؤية استراتيجية، في بناء وتنفيذ حملات العلاقات العامة، ومساهمته القيادية في تحقيق نتائج إيجابية للشركة وتوسيع قاعدة عملائها من الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعات الطيران والضيافة والذكاء اﻻصطناعي والتقنية المالية والتطوير العقاري والإعلام والتعليم والطاقة.
وبخبرة عملية ومعرفية تزيد على 9 سنوات في السوق السعودي، يركز راكان العويس ضمن مهام عمله على تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي والتعاون مع وسائل الإعلام وتنفيذ الحملات الدعائية وإدارة العملاء، بما يشمل حسابات حكومية وفي القطاع الخاص.