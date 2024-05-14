راكان العويس ضمن قائمة مجلة Campaign لأفضل المواهب الصاعدة في صناعة العلاقات العامة

وجاء اختيار العويس لما يتمتع به من مهارات فائقة ورؤية استراتيجية، في بناء وتنفيذ حملات العلاقات العامة، ومساهمته القيادية في تحقيق نتائج إيجابية للشركة وتوسيع قاعدة عملائها من الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعات الطيران والضيافة والذكاء اﻻصطناعي والتقنية المالية والتطوير العقاري والإعلام والتعليم والطاقة.