بعد فوزه في مسابقة الإسبريسو العالمية.. "دان كافيه" يراهن على جودة منتجاته

يراهن "دان كافيه" على جودة منتجاته، التي تتنوع بين المشروبات الساخنة والباردة، ووجبات الإفطار، في استقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بتناول تلك المنتجات على مدار اليوم.
وتتنوع منتجات "دان كافيه" بين: القهوة الإسبريسو، الكيك، الساندويتشات، العصائر الطازجة، بان كيك، لاتيه، موكا، كابتشينو، القهوة العربية، كيك الزعفران، والآيس لاتيه.
وزاد الإقبال على فروع "دان كافيه" في مناطق المملكة، بعد فوز المقهى وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم، في مسابقة أبطال الإسبريسو التي نظّمتها منظمة الإسبريسو العالمية أخيرًا، بعد منافسة كبيرة مع كافيهات عالمية شاركت في المنافسة.
واحتفاءً بهذه المناسبة، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز في مقر سفارة المملكة في روما، أعضاء فريق "دان كافيه"، وهنأهم على هذا الفوز، قبل التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة.
وأوضح أحمد السالم المدير التنفيذي للمقهى، أن قصة نجاح "دان كافيه" في المملكة عمرها نحو 18 عامًا، تُوّجت بإنشاء 37 فرعًا، إلى جانب 11 فرعًا بنظام الـ"فرنشايز"، وقال: "منذ وقت مبكر، والمقهى حريص على أن يكون قريبًا من أهالي مناطق المملكة، ويلبي احتياجاتهم، ويواكب كل جديد في عالم المقاهي الحديثة، منافسًا بذلك غيره؛ لجودة منتجاته، وتفرد خدماته".
وأضاف "السالم": "نسعى للوصول إلى مصافّ رتب المقاهي العالمية، وتصدر قمم أعلاها"؛ مضيفًا: "من يتأمل اللون الأسود في شعار المقهى، يجد أنه يشير إلى رسالة المقهى التي تعني خطتنا المستقبلية بأن نحتزم بالحزام الأسود، ونحقق الثبات في سوق العمل، والتنافس القوي، والتفرد الدائم متوشحين بنوايا بيضاء نقية يجسدها اللون الأبيض في الشعار ذاته".