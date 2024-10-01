بعد فوزه في مسابقة الإسبريسو العالمية.. "دان كافيه" يراهن على جودة منتجاته

وأوضح أحمد السالم المدير التنفيذي للمقهى، أن قصة نجاح "دان كافيه" في المملكة عمرها نحو 18 عامًا، تُوّجت بإنشاء 37 فرعًا، إلى جانب 11 فرعًا بنظام الـ"فرنشايز"، وقال: "منذ وقت مبكر، والمقهى حريص على أن يكون قريبًا من أهالي مناطق المملكة، ويلبي احتياجاتهم، ويواكب كل جديد في عالم المقاهي الحديثة، منافسًا بذلك غيره؛ لجودة منتجاته، وتفرد خدماته".